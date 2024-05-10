احتفلت بزفافها على النيل.. 12 معلومة عن يارا فهمي نجمة برنامج «SNL بالعربي»

إطلالة بسيطة ومميزة لنجمة برنامج «SNL» يارا فهمي، التي خطفت الأنظار بظهورها بفستان مطرز بحبات اللؤلؤ في المنتصف، مغطى بالدانتيل في الجزء العلوي منه، واتخذت طرحة طويلة من ذات الخامة لتغطي الفستان بأكمله.

حرصت يارا فهمي على مشاركة متابعيها ومحبيها، هذه الأجواء الرومانسية عبر نشر مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على منصة «إنستجرام»، والتي حظت بإعجاب وتفاعل الجمهور، ويمكن استعراض بعض المعلومات عنها، وفقًا لحساباتها على السوشيال ميديا:

يارا فهمي ممثلة مصرية.

ولدت في 31 يناير 1991.

مواليد محافظة القاهرة.

درست بالمدرسة الأمريكية بالقاهرة.

التحقت بكلية الإعلام والاتصال.

عملت في مجال الدعاية والإعلان والماركتينج بعد إنهاء دراستها الجامعية.

بدأت مشوارها الفني على خشبة مسرح جامعة القاهرة.

نجمة برنامج «snl» وهو النسخة العربية للبرنامج الأمريكي الشهير«ساترداي نايت لايڤ» Saturday Night LIVE بالعربي.