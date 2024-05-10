لاعبو النادي الأهلي أبرز حضور حفل زفاف محمد فرج ولينا الطهطاوي

بمشاركة نجوم الفن والغناء، احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي بزفافها مساء أمس، على البلوجر الشهير وصانع المحتوى محمد فرج في أحد الفنادق الكُبرى، وأحيا الحفل محمود العسيلي، تامر حسني، وعزيز مرقة، وكان من أبرز الحضور لاعبو النادي الأهلي.

مشاركة لاعبي النادي الأهلي حفل الزفاف

وحرص لاعبو النادي الأهلي على مشاركة الإعلامية لينا الطهطاوي والبلوجر محمد فرج، فرحتهما بحفل زفافهما، إذ تجمعهم علاقة صداقة وفق ما ظهر في الفيديوهات التي نشرها فوتوغرافر الحفل، خاصة أنّ «الطهطاوي» مقدمة أحد البرامج الرياضية على قناة «أون سبورت».

الكابتن أحمد شوبير، كان في مقدمة اللاعبين الذين حضروا لتهنئة «الطهطاوي» و«فرج» بحفل الزفاف، فضلًا عن التقاط بعض الصور التذكارية بجوارهما، وحسب ما شاركه بعض لاعبو المارد الأحمر من صور الحفل، فحضر كلًا من أحمد عبدالقادر، محمد مجدي قفشة، محمد عبدالمنعم، مصطفى شوبير، كما حرص أيضًا لاعب القلعة الحمراء سابقًا أحمد عادل عبدالمنعم، وأحمد الشيخ على تهنئة العروسين.

وكانت العروس قد ظهرت بإطلالة ملكية إذ ارتدت فستانًا مرصعًا بالفصوص اللامعة مع طرحة الزفاف التقليدية، ولم تتغير ملامحها كثيرًا عن المعتاد، إذ ظهرت بالشعر الويفي المنسدل، والمكياج الترابي بألون النود، كما اعتاد جماهيرها.

من هي الإعلامية لينا الطهطاوي؟

- من مواليد 26 نوفمبر 1995.

- التحقت بكلية الإعلام وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة.

- والدها الملحن المعروف طارق طهطاوي.

- تزوجت من قبل من رجل الأعمال رضا الجوهري عام 2019.

- انفصلت عن «الجوهري» وهي في عمر 24 عامًا.