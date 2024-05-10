محمد الشرنوبي يثير الجدل في حفل زفاف لينا الطهطاوي ومحمد فرج

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي في الساعات القليلة الماضية بحفل زفافها على محمد فرج، بعد قصة حب جمعتهما في الأشهر الماضية، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن من أصدقائها والمطربين من بينهم تامر حسني، محمود العسيلي، عزيز مرقة، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، وغيرهم.

تهنئة محمد الشرنوبي المثيرة في حفل الزفاف

وخلال الحفل وجّه الفنان محمد الشرنوبي التهنئة للعروس لينا الطهطاوي على زفافها ولكن بطريقة مزاح أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا استياء هنا الزاهد.

وحرص المطرب تامر حسني على إسعاد العروسين بحضوره المفاجئ لحفل الزفاف، وقدم عددا كبيرا من أغانيه مثل «هرمون السعادة»، بالإضافة لعدد من الأغنيات الرومانسية.

نجوم الفن يشعلون حفل زفاف لينا الطهطاوي

كما قدّم المطرب عزيز مرقة عددا من أغانيه، خلال حضوره حفل الزفاف لينفي الشائعات التي ترددت في أثناء الفترة السابقة عن خطبتهما، كما قدم المطرب محمود العسيلي عددا من الأغنيات الرومانسية.

اهداء العروس لينا الطهطاوي الورد لـ هنا الزاهد

وفي نهاية الحفل أهدت الاعلامية لينا الطهطاوي الفنانة هنا الزاهد بوكيه الورد لتكون العروس المقبلة، وهي عادة مصرية قديمة في الأفراح، وخاصة بعد انفصال الفنانة هنا الزاهد عن الفنان أحمد فهمي الفترة الماضية، وهو ما لفت الأنظار وشعرت معه هنا الزاهد بسعادة كبيرة.