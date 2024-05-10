كيف علقت إسرائيل على مشروع العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة؟

خرجت دولة الاحتلال الإسرائيلي للتعليق على قرار الأمم المتحدة اليوم الجمعة العاشر من مايو، بالموافقة على مشروع قانون لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

تعليق إسرائيل

بحسب «القاهرة» الإخبارية، اعتبرت حكومة بنيامين نتنياهو، أن تلك الخطوات خطرًا كبيرًا ولابد من مواجهتها بكل السبل والوسائل المتاحة، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية عقد وزير المالية بتسلئيل سموتريش اجتماعًا مع رؤساء السلطات في يهودا والسامرة، حيث بحث معهم ما وصفوه بالخطر الملموس المتمثل في إقامة دولة فلسطينية بمشاركة دولية.

تحذيرات إسرائيلية

وحذر الوزير الإسرائيلي المتطرف رؤساء السلطات من أن الدولة الفلسطينية تشكل تهديدًا خطيرًا على إسرائيل، حيث أصبحت قريبة كما كانت من قبل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يكون يوم 7 أكتوبر هو يوم تأسيس الدولة الفلسطينية، مشددًا أنه عليهم أن يمنعوا ذلك بكل الأدوات المتاحة لهم، معتبرًا أن ذلك هو الوقت المناسب للعمل ضد هذه الفكرة الخطيرة، والترويج لخطورتها لدول العالم.

حرب لا تتوقف

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.