سفير إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت لفلسطين

مزق سفير إسرائيل فى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الجمعة، ميثاق الأمم المتحدة عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوصية لمجلس الأمن بإعادة النظر فى عضوية فلسطين بشكل إيجابي قبل 5 أيام فقط من ذكرى قيام إسرائيل الـ76.

إسرائيل تصف القرار بالسخيف

بدوره، خرج وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، غاضبا قائلا: «إن قرار الأمم المتحدة يمنح جائزة لحركة حماس ويمس بمفاوضات الصفقة» واصفا القرار بـ«السخيف» و«المتحيز»، مشيرا إلى أن المنظمة تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة.

منح العضوية الكاملة

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مسودة قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، تمهيدا لإرسال الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولى، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر فى عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابى.

أهمية التصويت

وصوت 143 عضوا بالأمم المتحدة لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وقالت الجمعية العامة إن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة فى المنظمة.

ويعتبر التصويت الذي تجريه 193 دولة عضوا فى الجمعية العامة بمثابة استطلاع عالمى للدعم الذى يحظى به الفلسطينيون، وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.