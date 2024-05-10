احذر تيك توك.. قد تصبح متهما بالاتجار بالبشر دون علمك

تنتشر الفتيات القاصرات على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، والذي يحتوي علي العديد من الفتيات القاصرات اللاتي يطلبن من آخريات الإنضمام إلى برامج مشبوهة بغرض الدعاية لها، ونشرح في السطور التالية خطورة التفاعل مع مثل هذه الفيديوهات ودعمها.

قال كريم العطار المحامي، إن هناك بعض الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تيك توك باعتباره المنصة التي يقبل عليها القصر وحديثي السن يطلبن من فتيات آخريات الانضمام إلى وكالات مشبوهة بغرض التحدث مع شباب في أمور غير أخلاقية.

التحريض بأي وسيلة

وأوضح العطار في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشرع وضع حداً صارماً لمن يفعل هذه التصرفات، حيث تنص المادة 10 من قانون العقوبات 64 لسنة 2010 على أنه يعاقب بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ولو لم يترتب على التحريض أثر.

عقوبة التحريض على الاتجار بالبشر

واستكمل المحام، أن خطورة النص تكمن في أن مجرد الدعوة لمثل هذه التطبيقات يعاقب فاعلها ولو لم تتم الجريمة وهذا الانضمام، موجهاً نصيحة إلى الأباء والأمهات بضرورة توخي الحيطة والحذر تجاه أبناءهم ومراقبة تصرفاتهم حتى لايقعوا في مثل هذه الجرائم دون علمهم، مشيراً إلى أن العقوبة في هذه الحالة تبدأ من 3 سنوات حتى 15 عاماً.