مصير «تيك توك» في أمريكا معلق بقرار حكومي.. خبير يكشف الخسائر

خسائر بالمليارات من الممكن أن يتكبدها الاقتصاد الأمريكي، حال المضي قدما في تشريع يؤدي لحظر «تيك توك» بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك بعد تحقيق الشركة أرباحا وإيرادات وصلت قيمتها إلى 14.7 مليار دولار عام 2023، إذ تستخدم أكثر من 7 ملايين شركة أمريكية صغيرة المنصة الصينية.

صراع تكنولوجي بين الصين وأمريكا

يقول محمد عادل، الخبير التكنولوجي، إن حظر الولايات المتحدة لتطبيق تيك توك يعد نوعا من المناكفة التكنولوجية، وذلك بعدما قامت الصين بحظر بعض التطبيقات الصينية على أراضيها، مشيرا إلى أن ذلك هو نوع من الصراع الأمريكي الصيني ذا الشكل التكنولوجي.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية حظر برنامج التيك توك يأتي بسبب وجود ما يقارب المليار إنسان يستخدمونه على مستوى العالم، ما أزعج أمريكا وإدراتها حتى سنت قانونا جديدا، من شأنه حظر التطبيق على أراضيها.

وأوضح أن حظر التطبيق على مستوى الولايات المتحدة سيؤثر بدوره على الربحية الخاصة بالتطبيق، كما قامت من قبل أمريكا بحظر دخول هواتف «هواوي» من على أراضيها، الأمر الذي أثر بدوره على مبيعات تطبيق جوجل وروافده، وبالتالي فقد خسر الجانبين جراء ذلك المنع وليس الصين وحدها.

وأكد أن مثل تلك الحروب دائما ما تكون معارك كبيرة بين الطرفين، متوقعا أن يستمر مثل هذا الإجراء الخاص بالمنع على مستوى الولايات المتحدة، لأن الدول العظمي لا تسمح بتسريب معلومات حول مواطنيها لدول أخرى أيا كانت.

وأشار إلى أن ذلك قد دل عليه بشكل كبير مساعي الولايات المتحدة في رفض «تيك توك» وحظره على أراضيها، بسبب تنامي المخاوف الخاصة، بوجود أكثر من 150 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة وحدها، بعد أن أصبح منصة حيوية للأعمال.