«التحالف الوطني» يطلق قافلة جديدة ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى

تواصل مؤسسة «صناع الخير للتنمية» تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها للحد من مسببات العمي، من خلال مبادرة «عنيك في عنينا بالتعاون» مع هيئة قناة السويس.

الكشف والعلاج مجانا

وأشار التحالف الوطني، إلى انطلاق قافلة جديدة بقرية عين الغصون بالإسماعيلية، لتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدًا لتسليمها وتشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية، استعدادًا لإجراءها بالمجان.

الاكتشاف المبكر للمرض

جدير بالذكر أن مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف، أكدت أن خدمات قوافل «عنيك في عنينا» تقدم منظومة خدماتها الطبية المتكاملة في مجال الاكتشاف المبكر والحد من مسببات العمى بالمجان، وبالتعاون مع كبريات المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال طب العيون بمصر.