عضو التحالف الوطني تطلق مبادرة «مصر في عيونا» لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلقت مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، عضو التحالف مبادرة «مصر في عيونا» لمكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار بالتعاون مع مؤسسة مرڤت سلطان للأعمال الخيرية.

قوافل طبية مجانية

وبحسب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تضمنت المبادرة قافلة طبية كبرى للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار بمقر عيادة الجارحي الطبية بقرية الحامولي لخدمة أهالينا غير القادرين بمراكز محافظة الفيوم.

الكشف والعلاج مجانا

وأضاف التحالف أن القافلة توفر الأدوية والنظارات الطبية للمستحقين بالمجان، مشيرًا إلى توقيع الكشف على نحو 1000 مستفيد من الأهالي، موضحاً أن القافلة تلك تأتي ضمن مبادرة المؤسسة «فيوم بلا عمى»، وفي إطار دعم جهود الدولة لتحقيق رعاية صحية متكاملة و مستجيبة لكل المواطنين.