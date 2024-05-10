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أمير الكويت: إعادة النظر في قوانين الأمن الاجتماعي.. ولا أحد فوق القانون

كتب:

محمد عزالدين
09:36 م | الجمعة 10 مايو 2024
أمير الكويت

أمير الكويت

قال أمير دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنه سيعاد  النظر في قوانين الأمن الاجتماعي، مردفا: «لا أحد فوق القانون»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف أمير الكويت، خلال خطاب له عرضته قناة «القاهرة الإخبارية: «بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف».

وتابع: «هناك تصرفات تخالف القواعد الدستورية في البلاد، واختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل به».

وواصل: «البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها، وحاول التدخل بصلاحيات الأمير، ولا يوجد أحد فوق القانون ولن أسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة».

وأردف: «الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء واحترام رجال الأمن هو احترام نظام الحكم ولن أسمح المساس بهيبتهم».

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