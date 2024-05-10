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«CNN»: إدارة بايدن ترفض نشر جنود أمريكيين لتفريغ المساعدات لشاطئ غزة

كتب:

منى صلاح
01:43 م | الجمعة 10 مايو 2024
بايدن

بايدن

أشار تقرير لشبكة «CNN» الأمريكية، إلى أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا ترغب في نشر جنود أمريكيين للمساعدة على تفريغ المساعدات لشاطئ غزة، والحل الحالي هو أن يؤدي مقاول إسرائيلي المهمة ميدانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل على قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع التقرير بأنَّ مبادرة الرصيف الإنساني الأمريكي على شواطئ قطاع غزة تعاني تحديات فيما يتعلق بالقوة البشرية لتشغيلها.

أضافت «CNN» في تقريرها: «بريطانيا انسحبت من خطتها لنشر جنود مسلحين في غزة للمساعدة على تفريغ المساعدات إلى الشاطئ بسبب المخاوف الأمنية».

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بقلم منى صلاح