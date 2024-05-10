انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران المتحف المصري الجديد

قامت السيدة انتصار السيسي، والسيدة قرينة سلطان عمان، اليوم، بزيارة المتحف المصري الجديد.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سعيدة بمشاركة السيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان زيارة المتحف المصري الجديد، التي كانت بمثابة رحلة عبر الزمن للحضارة المصرية العريقة بأثارها الخالدة التي تشهد على عبقرية المصريين في كل زمان».