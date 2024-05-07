في حال ضياع العقد.. كيف يمكن إثبات الزواج العُرفي؟

تثور العديد من المشكلات بسبب الزواج العُرفي، وخصوصًا بالنسبة للسيدات كونهن الطرف الأضعف في هذه العلاقة، ونشرح لكم في السطور التالية الطريقة الصحيحة لتصرف الزوجة حال ضياع عقد الزواج العُرفي لإثبات هذا الزواج.

ضياع عقد الزواج

قال المحامي أيمن محفوظ، إنه في حال ضياع عقد الزواج العُرفي من الزوجة، يجب عليها أولاً طباعة كافة المحادثات المحفوظة على هاتفها بينها وبين الزوج، وكذلك الصور الخاصة بينهما، والتوجه إلى قسم الشرطة لعمل إثبات حالة وتقديم كافة هذه الصور والمحادثات.

صور رسمية من المحضر

وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الزوجة تحصل على صورة رسمية من المحضر وتقيم دعوى زوجية، ومن ثم، تُحدد جلسة أمام المحكمة وتقوم الزوجة بتقديم المحضر وكافة المستندات الدالة على هذا الزواج أمام المحكمة.

إحالة الدعوى للتحقيق والشهود

وأكمل المحامي، أن الزوجة تطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهادة الشهود حول الواقعة لتأييد صحة أقوال الزوجة فيما تدّعيه. ومن ثم، تحكم المحكمة بثبوت العلاقة الزوجية، حتى تستطيع أن تحصل الزوجة على حقوق الأطفال إن وجدت ودفع الضرر النفسي والمعنوي عنها.