قبل ذكرى النكبة.. ماذا يعني تصويت الأمم المتحدة على منح فلسطين العضوية الكاملة؟

صوتت الأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بموافقة 143 دولة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وذلك، قبل أيام من ذكرى نكبة 1948، التي توافق 15 من شهر مايو المقبل، لكن، ماذا يعني ذلك القرار؟

مشروع قرار منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

وفقًا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن قرار منح فلسطين العضوية الدائمة في الأمم المتحدة يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، وهي الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما.

وأيضًا ستتمكن فلسطين من المشاركة في تقديم مقترحات وتعديلات وعرضها، والحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما، الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.

ميثاق الأمم المتحدة بشأن قبول الأعضاء

الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، قال لـ«الوطن»، إن هناك بعض الإجراءات القانونية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة بشأن قبول الأعضاء، وفقًا للمادة الـ4، وهي أن تكون الدولة محبة للسلامة وتقبل التزامات الميثاق وغيرها من الشروط الأخرى.

وأكد «مهران» أن نجاح التصويت على مشروع أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة لا يعني أنها أصبحت عضوة رسميًا، لكنه قرار إيجابي يؤكد أن العديد من دول العالم تقف بجانب فلسطين والقضية الفلسطينية، لكن المشروع حاليًا يجب أن يخضع لموافقة مجلس الأمن، ويقف أمام ذلك حق النقض «الفيتو» التي تتمنع به الولايات المتحدة الأمريكية.