يحيى السنوار حاضرا في جلسة تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين

حضر زعيم أحد الفصائل الفلسطينية والمطلوب الأول لدى إسرائيل يحيى السنوار، خلال جلسة الأمم المتحدة للتصويت على مشروع يمنح فلسطين العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، من خلال صورة رفعها مندوب إسرائيل جلعاد إردان في أثناء الجلسة.

وبعد تصويت الأمم المتحدة لصالح مشروع يمنح فلسطين العضوية الدائمة، مزق «جلعاد» ميثاق الأمم المتحدة، ورفع صورة يحيى السنوار مكتوب عليها «الرئيس السنوار»، وكتب على الصورة أن الأمم المتحدة تدعم «السنوار» في قطاع غزة.

143 تصوت لصالح عضوية فلسطين

وصوتت 143 دولة لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

ويعتبر التصويت الذي تجريه 193 دولة من أعضاء الجمعية العامة، بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون، وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يستخدم آلة تمزيق الورق لتمزيق ميثاق الأمم المتحدة على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التصويت على قرار أممي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.



ما كان لهذه الوقاحة أن تتم لولا الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال. pic.twitter.com/f32jeNpq7t — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) May 10, 2024

قرار الأمم المتحدة

وخرج وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس معلقًا على مشروع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة قائلًا إن قرار الأمم المتحدة يمنح جائزة لحركة حماس، ويمس بمفاوضات الصفقة، واصفًا القرار بـ«السخيف» و«المتحيز».