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يحيى السنوار حاضرا في جلسة تصويت الأمم المتحدة على عضوية فلسطين

كتب:

محمد عبدالعزيز
12:50 ص | السبت 11 مايو 2024
صورة يحيى السنوار في جلسة الأمم المتحدة

صورة يحيى السنوار في جلسة الأمم المتحدة

حضر زعيم أحد الفصائل الفلسطينية والمطلوب الأول لدى إسرائيل يحيى السنوار، خلال جلسة الأمم المتحدة للتصويت على مشروع يمنح فلسطين العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، من خلال صورة رفعها مندوب إسرائيل جلعاد إردان في أثناء الجلسة.

وبعد تصويت الأمم المتحدة لصالح مشروع يمنح فلسطين العضوية الدائمة، مزق «جلعاد» ميثاق الأمم المتحدة، ورفع صورة يحيى السنوار مكتوب عليها «الرئيس السنوار»، وكتب على الصورة أن الأمم المتحدة تدعم «السنوار» في قطاع غزة.

143 تصوت لصالح عضوية فلسطين

وصوتت 143 دولة لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

ويعتبر التصويت الذي تجريه 193 دولة من أعضاء الجمعية العامة، بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون، وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.

قرار الأمم المتحدة

وخرج وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس معلقًا على مشروع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة قائلًا إن قرار الأمم المتحدة يمنح جائزة لحركة حماس، ويمس بمفاوضات الصفقة، واصفًا القرار بـ«السخيف» و«المتحيز».

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بقلم محمد عبدالعزيز