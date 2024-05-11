حرائق خارج السيطرة وظلام في إسرائيل.. صواريخ تشل تل أبيب

اندلعت نيران كثيفة في المنازل والأشجار في مستوطنات شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك مع إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان تجاه الحدود الشمالية مع إسرائيل، فيما وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أضرارًا جسيمة لحقت بالممتلكات والبنية التحتية، وعشرات المنازل والسيارات.

واندلعت الحرائق في منطقة شارع 90 وبالقرب من مستوطنة كريات شمونة، وتعمل 10 فرق إطفاء بالتعاون مع فرق من مناطق مختلفة في إسرائيل بالمنطقة الشمالية على إخماد الحرائق.

نيران خارج السيطرة

قائد منطقة الشمال، يائير الكيام، كان حاضرًا عند اندلاع الحرائق الكبيرة شمالي إسرائيل، وقال إن رجال الإطفاء غير قادرين على السيطرة على الحريق ويحاولون احتواء النيران، في الوقت التي تطلق فيه صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال، كما قطعت الكهرباء في المنطقة بأكملها.

لا تفاصيل عن الخسائر

واستمرت النيران في الزحف من الأشجار والعشب، في مناطق خالية من المنازل إلى المنشآت والسيارات في لحظات قليلة، قبل قدوم سيارات الإسعاف، لكن حتى الآن، لم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل بشأن الإصابات والوفيات، أو حتى السيطرة على الوضع.