بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الكونجرس الأمريكي أمس الجمعة تقريرًا بشأن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في العدوان على قطاع غزة، وكشفت السرية عن بعض تفاصيل التقرير المكون من 50 صفحة، وفقًا لما نشرته شبكة «CBS NEWS» الأمريكية.

وجاء في التقرير، أنه ربما تكون دولة الاحتلال الإسرائيلي قد استخدمت أسلحة أمريكية الصنع بطرق تنتهك الحقوق الإنسانية، لكن الدراسة والتقارير، لم تصل إلى حد اتهام إسرائيل رسميًا بانتهاك القانون الدولي.

ووجدت الدراسة أنه بسبب اعتماد جيش الاحتلال الإسرائيلي الكبير على الأسلحة الأمريكية الصنع، كان من الضروري تقييم أن الذخائر الأمريكية قد استخدمت في حرب غزة بطرق تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، والممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

واشنطن ليس لديها معلومات كاملة

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من وجود مزاعم بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال الفترة التي يغطيها التقرير من 1 يناير 2023 حتى أواخر أبريل من العام الجاري، إلا أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات كاملة حول ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية قد استخدمت في الإبادة الجماعية أم لا.

كما أوضحت صفحات التقرير أن إسرائيل لم تشارك المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت الأسلحة الأمريكية، قد استخدمت في حالات محددة يُزعم أنها تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

ويسرد التقرير عدة حوادث ربما استخدمت فيها الأسلحة الأمريكية في استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، أو تسببت في أضرار جسيمة لهم.

التقرير مكون من 50 صفحة

التقرير المكون من 50 صفحة هو عبارة عن خلاصة وافية لآراء المكاتب والمسؤولين الدبلوماسيين من جميع أنحاء وزارة الخارجية، ويتضمن تفاصيل من البنتاجون والبيت الأبيض.