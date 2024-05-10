مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ الهدنة

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن الجرائم الإسرائيلية وصلت الى حد قتل موظفي الأمم المتحدة وهدم منشآتها، مشيرًا الى أن التصويت لصالح عضوية فلسطين يمنحها مزيدًا من الحقوق في إطار المنظومة الأممية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة للأمم المتحدة وأذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك رغبة إسرائيلية عارمة في الانتقام من الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته وتدمير أراضيه، وإيقاف الحرب الإسرائيلية أمر ممكن في ظل ما يملكه المجتمع الدولي من آليات استخدمها سابقًا في أزمات عديدة».

وتابع: «الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف فهي حقوق طبيعية وأساسية وغير مشروطة، ندعو الدول الأعضاء للعمل على سرعة إصدار الأمم المتحدة قرارًا بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، مصر تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتجاوب مع جهود الوساطة الحالية».