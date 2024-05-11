رئيس اتحاد الملاكمة: تأهل يمنى عياد لأولمبياد باريس تاريخي

أكد الدكتور عبدالعزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، أن الاتحاد حصل على 3 تذاكر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، إذ أنه لأول مرة في التاريخ تتأهل ملاكمة مصرية «يمنى عياد» وهي مفاجئة الملاكمة المصرية، مشددًا على أن بوابة التأهل كانت صعبة وكان هناك 3 محطات من أجل التأهل، وأصعبها المنافسة على المستوى القاري بسبب التنافس مع عدد كبير من اللاعبين.

تأهل 3 لاعبين في الملاكمة أمر مهم

وأشار «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن تأهل 3 لاعبين في الملاكمة أمر مهم ولا يحدث على مستوى الدول الأوروبية والعربية، مؤكدًا أن اللجنة الأولمبية هي التي تحدد مواعيد سفر البعثة إلى أولمبياد باريس على أن تكون قبل البدء بـ3 أيام.

وتابع: «الوصول للألعاب الأولمبية يعد إنجازًا كبيرًا جدًا لأي لاعب، من المتوقع أن نصل باللاعبين في البطولة لأبعد مدى، لحصول اللاعبين على الدعم المتواصل من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة».