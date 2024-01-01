«رياضة السويس» تكرم بطلات الجمهورية في الملاكمة

كرمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، بطلات الجمهورية في الملاكمة والمشاركات في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

تكريم بطلات الجمهورية في الملاكمة

وقام عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، بتكريم الأبطال الحاصلين على المراكز المتقدمة في بطولة الجمهورية في لعبة الملاكمة شابات 2006 و2007 التي أقيمت في بنادي القناة بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت اللاعبة جنات صلاح غريب حققت المركز الثاني في بطولة الجمهورية، وحصلت على الميدالية الفضية على مستوى الجمهورية، كما حققت اللاعبة ريتاج أحمد غريب المركز الثالث، وحصلت على الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية.

كما كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، اللاعبة نوال أحمد محسن لتميزها في البطولة ولفتها للأنظار بمستواها المتميز.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.