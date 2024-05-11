خبير أمن المعلومات يحذر من ملفات الارتباط: تسرق البيانات

أكد المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، أن هناك حالات عديدة لاختراق الحسابات الشخصية على «فيسبوك» لسرقة البيانات بعد الحصول على أذونات، مشددًا على أنه يتم الحصول على كافة البيانات من خلال نظام التشغيل من الصور والفيديوهات والصوت.

ثغرة منتشرة في «فيسبوك»

وأوضح «طارق»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنه البداية الأولى للحماية من الاختراق يكون من خلال الدخول على سجل البحث ومحو سجل البحث لحذف كافة ملفات الارتباط، مؤكدًا أن هناك ثغرة منتشرة في «فيسبوك» تأخذ الملفات الشخصية من خلال ملفات الارتباط «كوكيز»، مشيرًا إلى أن صفحته الشخصية على «فيسبوك» تعرضت للاختراق لأن أحد مديري الصفحة تعرض لاختراق من خلال التعامل مع ملفات الارتباط.

وشدد على أن الدعم الفني في فيسبوك صعب التعامل معه خلال الفترة الحالية، موضحًا أنه يتم استرجاع الصفحة الشخصية على «فيسبوك» من خلال التواصل مع الدعم الفني، مشيرًا إلى أن هناك من يعتقد أن نظام «آي أو إس» ليس محمي ولابد أن يتم تنزيل حماية، موضحًا أن هناك موقع يتم التأكد من اللينك صحيح او وهمي يخترق البيانات «VirusTotal».

اختراق الحسابات وسرقة البيانات

وأشار إلى أن من يخترق البيانات يستغلها ويبدأ مرحلة الابتزاز وسرقة الأموال، مشددًا على أن الخطر الآن ليس من تحديث التطبيقات المعروفة، ولكن النقطة المنتشرة أن هناك إعلانات بخصوص تحديث مزيف ويتم انتهاك المعلومات.