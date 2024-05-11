الخشت يشكر الرئيس السيسي بعد انتخابه عضوًا بمجلس التحالف الوطني

وجه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتخاب الخشت عضوًا بمجلس أمناء التحالف الوطني في تشكيله الأول بعد انعقاد الجمعية العامة للمرة الأولى في تاريخ التحالف الوطني، مؤكدا أن الجامعة كانت حاضرة كجزء من أعمال التحالف الوطني منذ إعلانه، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

التحالف الوطني منذ إعلانه قدم أدوارا مهمة في مساندة الدولة

وشدد الدكتور الخشت، على أن التحالف الوطني منذ إعلانه قدم الكثير من الأدوار المهمة في مساندة ودعم الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه على المستوى الداخلي نجحت منظمات التحالف بوصول مساعداتها لجميع الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تكاتف جهود جميع المنظمات وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى استفادة وتوفير حياة كريمة لكل الأسر المحتاجة.

دور التحالف الوطني في الخارج

وأضاف الدكتور الخشت، أنه على المستوى الخارجي فكان ومازال التحالف الوطني يمارس دوره الوطني في دعم الإخوة الأشقاء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي بداية العدوان الإسرائيلي، وذلك بتوفير الشاحنات المحملة بكل احتياجات الأشقاء من سلع أساسية ومستلزمات طبية وغذائية لإيصالها لقطاع غزة، ليكون جزءا من جهود الدولة المصرية في إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.