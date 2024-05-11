كيف تؤثر العواصف الشمسية على الأرض؟.. أضرار لم تحدث منذ عام 2003

انفجارات شمسية كبيرة انبعثت منها مجموعة من العواصف، هذا ما كانت الأرض على موعد معه أمس، إذ تسببت 4 انفجارات في وصول عاصفة شمسية إلى الكوكب أثرت بشكل هائل على الاتصالات والملاحة في عدد من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور تحسين شعلة خبير المناخ، أوضح أنّ مجموعة من الانفجارات الشمسية حدثت أمس، ووصلت 4 منها إلى الأرض، مشيرًا إلى أنه نتج عنها عواصف شمسية وجيومغناطيسية أثرت على الاتصالات والملاحة على نحو لم يحدث منذ 2003.

درجات الحرارة ارتفعت خلال الـ48 ساعة الماضية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ العواصف الشمسية مع ثقب الأوزون يكون لها مردود سلبي، موضحًا أن درجات الحرارة ارتفعت خلال الـ48 ساعة الماضية، وسط توقعات باستمرار الارتفاع.

العواصف تؤثر على الحالة المزاجية

خبير المناخ أوضح أيضًا أنّ حركة السفن قد يحدث بها نوع من الخلل في الاتجاهات، مضيفًا أن تلك العواصف تؤثر على الحالة المزاجية.