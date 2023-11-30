خبير بيئي: إدراج بند تعويض الخسائر في قضية المناخ إنجاز كبير يحسب لمصر

قال الدكتور مجدي علام، خبير البيئة والمناخ، إنّ الفترة الماضية شهدت ظهور الكثير من التحديات بسبب الكوارث الطبيعية، التي يجب معالجتها لتفادي فقد مساحات أكثر من المناطق الزراعية، لافتا إلى أنّ الأعاصير الشديدة التي شهدتها عدّة أماكن في العالم، تسبّبت في تغيير خرائط شواطئ بعض الدول.

وتحدّث علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية DMC، عن تفاصيل مؤتمر المناخ COP28 الذي تنطلق فعالياته اليوم في الإمارات، قائلا إنّ الـ27 دورة السابقة شهدت اتفاقا على بنود عدّة، مثل تحديد وتحديث التمويل المطلوب لتعويض الضرر والخسائر الذي كان أكبر تحدٍ في الدورات السابقة، لافتا إلى أنّ الدورة السابقة التي نظمتها مصر، شهدت إدراج بند تعويض الخسائر للدول المتضررة خاصة في أفريقيا وأمريكيا الجنوبية، وهو إنجاز كبير يحسب لمصر.

وأوضح علام، أنّ انبعاثات أفريقيا لا تزيد عن 4% من حجم الانبعاثات عالميا، ومع ذلك وقع الضرر بالكامل على الدول الأفريقية وأمريكا الجنوبية، مشيرًا إلى أنّ الموافقة العامة على إدارج بند تعويض الخسائر والأضرار للدول هو تقدم كبير يحسب لمصر، لكن ما زالت الخلافات قائمة على تفاصيله؟

وتابع الخبير البيئي، أنّ الدورة الحالية لمؤتمر المناخ COP28 ستتطرق إلى أين ومتى يعقد صندوق الخسائر والأضرار ومن سيديره.