يوسف زيدان يوضح حقيقة غلق مركز تكوين: «لسنا في عداء مع الأديان»

كشف الدكتور يوسف زيدان الكاتب والمفكر حقيقة غلق مركز تكوين، المؤسسة التي أعلن تدشينها مؤخرًا تحت رعاية الدولة المصرية بالمتحف المصري بالقرب من الأهرامات، وعقدت مؤتمرها الأول لها تحت عنوان «خمسون عامًا على رحيل طه حسین أین نحن من التجديد اليوم؟»، بمشاركة واسعة لنخبة من المفكرين والأكاديميين العرب على مدار عدة جلسات.

«زيدان»: لسنا في عداء مع الأديان

وأضاف «زيدان» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «لم يحدث غلق لمؤسسة تكوين، وهي مجرد إدعاءات غير صحيحة، وهؤلاء (الكاذبون) ومروجو الأكاذيب يريدون الشهرة، ولم يصدر عن النيابة العامة أية قرارات بخصوص تكوين أو شيء من هذا القبيل، ونحن لسنا في عداء مع الأزهر أو الأديان».

منشورات مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة

ولفت إلى هناك تلفيقا كبيرا لما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنّ الأزهر أو أي من الجهات الرسمية التابعة له لم يصدر عنه أية بيان كما هو متداول بخصوص تكوين، مؤكدا أن منشورات مواقع التواصل الاجتماعي محض أكاذيب: «لا يجوز ولا ننوي تبديد جهدنا في ملاحقة هذه الأكاذيب والادعاءات الملفقة».

ومؤسسة تكوين الفكر العربي التي تهدف إلى التثقيف العام، تضم في عضوية مجلس أمنائها 6 أعضاء من كبار المفكرين المصريين والعرب، وهم: «الدكتور يوسف زيدان، الكاتب إبراهيم عيسى، والباحث إسلام البحيري «مصر» الباحث فراس السواح سوريا»، الدكتورة ألفة يوسف «تونس»، الدكتورة نادرة أبي نادر لبنان».