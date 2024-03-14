يوسف زيدان: «إسرائيل اتجننت وليست متحكمة في نوبل.. وكفاية موت للفلسطينيين»

رد الدكتور يوسف زيدان على اتهامه بالتطبيع، قائلًا: «واحد دمه خفيف نشر أخبار كده، فأنا قلت لهم خلاص أنا مستقيل، وقال لي رئيس اتحاد الكتاب، لا يا دكتور مفيش الكلام دا، ولا فيه تحقيق ولا حاجة، ودي حاجة غريبة جدًا».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، «كان عندي أمل حتى السنة الماضية إن ممكن الدنيا تهدى بين العرب عموما وبين الإسرائيليين، لكن بعد اللى حصل في هذه الشهور إسرائيل اتجننت، هما لو صبروا عليها شوية كانت هتتحلحل خالص، وكان فيه إمكانية للحل».

وتابع: «قلت ألف مرة قبل كده إن إسرائيل ليست متحكمة في نوبل، وإلا كانت أعطت هذه الجائزة للإسرائيليين، ومفيش عندي أي علاقات مباشرة ولا شخصية بيهم».

وأكمل: «لما أشوف إن الأجيال الفلسطينية، الناس اللي أنا بحبها وأصدقائي وقريبين مني بيموتوا جيل وراء جيل عشان فكرة الحق التاريخي، اللي يهمني كفاية موت بقى، كفاية موت مجاني، وكفاية دمار».