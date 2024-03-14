يوسف زيدان: بكيت على مصر يوم حادث اغتيال الكاتب فرج فودة

تحدث الدكتور يوسف زيدان عن موقف أبكاه وذلك خلال لقائه ببرنامج «على المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب.

حادث اغتيال الكاتب فرج فودة

وقال يوسف زيدان: «أنا مش ببكي بسرعة، وفهمونا غلط أن الرجال متبكيش، لكن أنا بكيت يوم حادث اغتيال الكاتب فرج فودة بكيت على مصر، لأن الحادثة كانت فاجعة جدًا».

خسائر لا تعوض

وأكمل: «هناك خسائر لا تعوض في حياتي وهم الصحاب، ولدى صديق وحيد أخاف بشدة أن أخسره، فأصبح بدون أصدقاء، ولذلك أول ما يتعب بنزعج جدًا، بخاف يموت، وخايف عليه جدًا لأني خايف على نفسي».