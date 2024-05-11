رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد المستشفيات بالأقصر للاطمئنان على سير العمل

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في إقليم جنوب الصعيد، يرافقه خلالها نائب رئيس الهيئة الدكتور هاني راشد، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى.

أنظمة العمل الإلكترونية المتطورة

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، مستشفى الكرنك الدولي، حيث قام بجولة شاملة في الأقسام الداخلية وقسم الغسيل الكُلوي والرعايات المركزة بالمستشفى، بهدف التحقق من سير العمل وجودة الخدمات المقدمة، وأكد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الرعاية الصحية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى.

كما تفقد الدكتور السبكي، أنظمة العمل الإلكترونية المتطورة في المستشفى والتأكد من فاعليتها في تسهيل العمليات الإدارية والطبية، واستطلع رضاء المرضى والمنتفعين عن الخدمة للتأكد من تلبية احتياجاتهم وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة.

وتابع الدكتور السبكي، جولته التفقدية بزيارة وحدة طب أسرة الدولي للتأكد من كفاءة منظومة طب الأسرة واكتمال السجلات الصحية الإلكترونية للمنتفعين، وأشار السبكي إلى أن الالتزام بمعايير تقديم الخدمة يعتبر أساسيًا لتقديم رعاية صحية متميزة وفعالة، مشددًا على ضرورة استكمال الفحص الطبي الدوري المجاني للأسر.

جهود الأطقم الطبية والإدارية والعاملين في المنشآت الصحية

وأعرب الدكتور السبكي، عن إشادته بجهود الأطقم الطبية والإدارية والعاملين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر، وقد ثمن تفانيهم واجتهادهم في تقديم خدمات صحية متميزة وعلاج المرضى، كما أشاد بانتظامهم والالتزام في العمل، مؤكدًا أنهم يقومون بدور حاسم في تحسين الرعاية الصحية في صعيد مصر.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بقيادات ومدراء المنشآت الصحية وشباب الأطباء التابعة للهيئة في محافظة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن رضاء العاملين وتحسين الخدمات الصحية تعتبران على رأس أولويات الهيئة.

وألقى الدكتور أحمد السبكي، كلمة شكر وتقدير للأطقم الطبية والإدارية والعاملين في المنشآت الصحية بالأقصر، معربًا عن تقديره العالي لجهودهم المخلصة في خدمة المرضى وتعزيز الرعاية الصحية في مصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور السبكي، أن الأطقم الطبية والإدارية والعاملين في المنشآت الصحية بالأقصر قد قاموا بطفرة كبيرة في تقدم الخدمة الصحية، وأنهم يستحقون الثناء والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلوها، وأشاد بقدرتهم على صنع نواة مستقبل مشرق للرعاية الصحية في صعيد مصر.

وأضاف السبكي، أن ما تم إنجازه حتى الآن يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق حلم فخامة الرئيس السيسي في بناء نظام رعاية صحية قوي ومستدام، لا يقل عن أي مستوى متقدم في الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وعبّر السبكي، عن فخره بإشادات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التي تم تلقيها خلال زيارتهم للمنشآت الصحية بالأقصر من "8-10" مايو الجاري، وذلك بفضل جهود وتفاني وإخلاص الفرق الطبية والإدارية والعاملين في العمل، واعتبر ذلك دليلًا واضحًا على قدرتهم على صنع الفارق وخدمة صحة مصر.

وتابع السبكي: "القادم هو مرحلة التميز، حيث ننتقل من مرحلة الثقة في خدماتنا إلى أن نصبح الاختيار الأول والأفضل لمرضانا، سنركز بشكل أكبر على تكثيف التدريبات المتقدمة والتعليم المهني المستمر، وسنعمل على استقدام الخبراء لتوطين أحدث الخبرات والممارسات الدولية".

وأشار الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الهيئة تحظى بامتلاك بنية تحتية متطورة وتجهيزات طبية وغير طبية عالمية المستوى، بالإضافة إلى أنظمة عمل إلكترونية محدثة لحظيًا وكوادر صحية مؤهلة تمكنها من تحقيق المزيد بأعلى مستوى واحترافية، وأكد أهمية مواصلة العمل والبناء على النجاحات التي تحققت دون توقف، للمواكبة المستمرة للأحدث والأفضل دوليًا.