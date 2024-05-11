كاتب صحفي: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية قوي وواضح منذ اللحظة الأولى

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح، إن الدولة المصرية تدرك كل أبعاد القضية الفلسطينية، وحريصة على ألا يكون التناول الإعلامي جزءا من إدارتها للأزمة.

الشعب الفلسطيني يعاني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف «صلاح»، خلال حواره مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية ليست حريصة على إبراز موقف يحرج أي طرف، وليس لديها هدف سوى المواطن الفلسطيني الذي يعاني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 7 أشهر.

موقف مصر قوي وواضح منذ اللحظة الأولى

وتابع، أن مصر تتحمل الأزمة بمزيد من الصبر، موضحا أن الموقف المصري قوي وواضح منذ اللحظة الأولى في دعم الشعب الفلسطيني مع رؤية صحيحة للقضية، مؤكدا أن مصر في كل مرة تتجاوز الأكاذيب والادعاءات التي تنكر موقفها ودعمها للفلسطينيين.