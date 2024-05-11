عضو بـ«النواب»: أمريكا مطالبة باحترام القرار الأممي بأحقية فلسطين في العضوية

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين في عضوية كاملة، كلمة حق من المجتمع الدولي في وجه الاحتلال الإسرائيلي، والمجتمع الدولي المجحف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتأسيس دولتهم المستقلة.

أكدت في بيان، أن قرار الأمم المتحدة يعكس إرداة المجتمع الدولي ورغبته في منح حق أصيل للشعب الفلسطيني تأخر منذ عقود، وهو شغل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تجهض القرار باستخدام حق الفيتو عند التصويت على القرار نهائيا في مجلس الأمن، موضحًة أن الضرورة تقتضي أن تحترم واشنطن هذه المرة كلمة المجتمع الدولي، بعد استخدام الفيتو ليكون ترجمة لما تلوح به دائما بشأن رغبتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وثمنت في هذا المنطلق جهود مصر على مر السنين لدعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتأسيس دولته المستقرة، فضلا عن جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في الوقت الراهن برفض العدوان الغاشم على القطاع، وإنفاذ ملايين الأطنان من المساعدات إلى غزة لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع، وسعيها في جهود وساطة لإقرار هدنة إنسانية وإيقاف إطلاق النار.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لقبول الوساطة المصرية لإنهاء العدوان على غزة وتبادل المحتجزين، مشددًة على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يبذل جهودا منسقة بهدف التوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي ومرجعيات الشرعية الدولية.