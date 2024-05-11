حرائق تلتهم تل أبيب وارتفاع عدد قتلى الاحتلال لـ 619 شخص.. عاجل

تعرضت دولة الاحتلال الإسرائيلي للعديد من الأحداث خلال أقل من 24 ساعة، فقد قُتل 4 جنود أمس، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 619 عسكريا، وأيضًا انطلق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى حرائق امتدت بين الأشجار والأعشاب حتى وصلت إلى المنشآت.

ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال إلى 619

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بمقتل أربعة جنود وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون بمدينة غزة شمال القطاع المحاصر، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 619 شخصًا، بما في ذلك ضباط وجنود، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العسكريين أحدهما ضابط أصيب بجروح خطيرة.

وصرحت وسائل الإعلام العبرية، تم إطلاق صواريخ من جنوب لبنان نحو الحدود الشمالية مع الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل يلتهم المنازل والأشجار في المستوطنات شمال الاحتلال.

ووثق فيديو لحظة انتشار النيران بين الأشجار والعشب في مناطق خالية من المنازل لتنتقل إلى المنشآت والسيارات في وقت قصير، قبل وصول سيارات الإسعاف، وحتى الآن لم تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل عن الإصابات والوفيات أو حتى عن سيطرتها على الوضع.

تحرق اسرائيل حريق هذاجزائهم جهنم في الدنيا والاخره pic.twitter.com/ylD0OSsitb — نعيم ابوحادر (@neiem192901) May 11, 2024

العمل على إخماد الحرائق

ونشبت الحرائق في منطقة شارع 90 وبالقرب من مستوطنة كريات شمونة، حيث انتقلت 10 فرق إطفاء بالتعاون مع فرق من مناطق مختلفة في الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الشمالية، للعمل على إخماد الحرائق.

وأثناء اندلاع الحرائق الكبيرة في شمال إسرائيل، كان قائد منطقة الشمال، يانير الكيام، حاضرًا وأكد أن رجال الإطفاء يعملون بجد لكنهم غير قادرين على السيطرة على الحريق محاولين احتواء النيران في الوقت نفسه، تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال، وتم قطع التيار الكهربائي في المنطقة بأكملها.