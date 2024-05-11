حدث ليلا.. صواريخ تحرق إسرائيل والقاهرة تهدد تل أبيب وأمير الكويت يحل مجلس الأمة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة على صعيد التوترات في الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فقد اشتعلت المنطقة الشمالية من إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المنازل والمنشآت.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تحركت النيران من المناطق الخالية من السكان إلى المنازل والمنشآت بسبب الأحوال الجوية، فيما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق واحتواء النيران رغم صعوبة الوضع، في الوقت الذي تُطلق فيه صافرات الإنذار في مستوطنات الشمال، كما قُطعت الكهرباء عن المنطقة كُلََّها.

الخارجية الأمريكية تقدم تقريرًا بشأن استخدام إسرائيل لأسلحتها

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها حول طريقة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة الأمريكية في حربها على قطاع غزة، إن تل أبيب تعتمد على أسلحة أمريكية يرجح استخدامها في عمليات لا تتماشى مع القانون الدولي، وبحسب التقرير، فجهود إسرائيل في حماية المدنيين بغزة غير متسقة وغير فعالة.

القاهرة تحتج على سلوك إسرائيل

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، أفادت صحيفة «جا دي أن حدشوت» العبرية، بأنّ القاهرة أبدت احتجاجها لدى الإدارة الأمريكية على سلوك إسرائيل خلال الأيام الماضية، بما في ذلك العمليات العسكرية في رفح.

وأشارت صحيفة «معاريف» العبرية، إلى أن هناك تصعيدًا في اللهجة الإعلامية، المطالبة بإلغاء اتفاقيات «كامب ديفيد»، للضغط على إسرائيل بالتراجع عن عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية، كما أكدت أن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تمارس ضغوطًا جدية على إسرائيل من أجل وقف عمليتها في رفح الفلسطينية، والعودة إلى المفاوضات.

الأمم المتحدة تصوت على قرار العضوية الدائمة لفلسطين

وكانت الأمم المتحدة، صوتت على مشروع قرار العضوية الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة، بموافقة 143 دولة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وذلك قبل نحو 4 أيام من ذكرى نكبة 1948، وسيتم وضع القرار أمام مجلس الأمن للتصويت على حصول فلسطين على عضوية دائمة بالأمم المتحدة، لكن حتى الآن، ورغم الضغوطات الدولية، لا زال الفيتو الأمريكي يقف عائقًا أمام القرار.

الجيش الروسي يزحف ناحية مدينة خاركيف الهامة

وفي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بدأ الجيش الروسي في الزحف ناحية مدينة خاركيف الأوكرانية، وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن موسكو أطلقت هجومًا بريًا عبر الحدود في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد، ومعها، بدأت كييف في إجلاء المدنيين من المنطقة.

يأتي ذلك، في وقت تعاني فيه أوكرانيا على الأرض من نقص الأسلحة وعدد الجنود، في انتظار أن تؤدي المساعدات الأمريكية لكييف بمليارات الدولارات، إلى تغيير جزئي في مسار الحرب ضد روسيا.

أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة

وفي الدول العربية، أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد، وذلك لفترة لا تزيد على 4 سنوات.

وسيتولى أمير الكويت ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة، على أن تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم.

وفي خطابه أمس الجمعة، قال أمير الكويت: «بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف»، كما ندد ببعض التصرفات التي من شأنها أن تعطل مسيرة البلاد.