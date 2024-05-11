باحث علاقات دولية: إسرائيل تنزف كل يوم من الحرب على غزة

أشاد الدكتور أحمد سيد أحمد، باحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية والعمل لصالح القضية الفلسطينية وإجراء المباحثات من أجل الوصول لاتفاق هدنة، موضحًا أن القاهرة تتحرك منذ 7 من أكتوبر على كافة المستويات، وجاء زعماء وقادة لمصر من أجل المفاوضات والمباحثات من أجل وقف إطلاق النار.

المقاربة المصرية هي الحق

وشدد «أحمد»، خلال لقائه مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن المقاربة المصرية هي المقاربة الحق التي تقوم على الاستقرار ووقف العنف والرشادة، وتقول إن ما يحدث هو عرض لمرض ولابد أن يتم نهاية هذا العرض وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، فمصر سارت على الجانب الإنساني مع المسار الأمني للوصول لهدنة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، والجانب السياسي والدبلوماسي من اجل الوساطة وإبرام صفقة للهدنة وعرض القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

وأوضح أن كل ما حذرت منه مصر في البداية تحقق، بداية من توسع الصراع والعملية العسكرية في رفح الفلسطينية التي تهدد بانفجار المنطقة، مضيفًا: «هناك أشخاص يقودون المنطقة للجحيم ولا يهمهم سوى التقدم السياسي، إسرائيل خسرت سياسيًا ودوليًا».

الرشقات الصاروخية

وتابع: «ما حدث أمس من الرشقات الصاروخية التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية تطور نوعي مهم،، تصريحات نتنياهو المتكررة تكشف أنه في مأزق فمنذ 8 أشهر إسرائيل تنزف كل يوم وهناك خسائر اقتصادية وخسارة صورتها في العالم، ونتنياهو يريد الاستمرار في الحرب لاعتبارات بشأن مستقبل هذه الحكومة».