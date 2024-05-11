ارتفاع توريد القمح بأسيوط ليصل 94 ألف طن حتى الآن

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حصاد محصول القمح بقرى ومراكز المحافظة موسم 2024 من إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة، التي تبلغ 174 ألفا و757 فدانا، لافتا إلى ارتفاع معدلات التوريد لتصل إلى 94 ألفا و50 طنا من المحصول للمواقع التخزينية الحكومية حتى الآن.

تشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح

وأكد محافظ أسيوط تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس المقبل، أو انتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز، لافتاً إلى تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني.

فيما أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 21 الفا و516 طنا بشون البنك الزراعي المصري و34 ألفا و317 طنا و988 كيلوجراما للشركة القابضة للصناعات الغذائية «المطاحن» إضافة إلى 25 ألفا و394 طنا و918 كيلوجراما للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 94 ألف طن و50 طن قمح.