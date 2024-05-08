توريد القمح 2024 بالفيوم.. الصوامع تستقبل 90 ألف طن حتى الآن

كشفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، زيادة الإقبال على توريد القمح 2024 لمختلف الصوامع التابعة لوزارة التموين، وذلك بعد رفع سعر توريد الإردب والذي حددته الوزارة قبل بدء موسم الحصاد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، آخر مستجدات توريد القمح 2024 في محافظة الفيوم على النحو التالي:

هل توريد القمح إجباري؟

وأوضح المهندس السيد أحمد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ توريد القمح هذا العام اختياري وليس إجباريا مثل الأعوام المقبلة، موضحًا أن إقبال المزارعين على التوريد بسبب وضع سعر عادل للإردب يضمن للمزارع أرباحا جيدة.

موسم توريد القمح 2024

وأشار إلى أنّ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن لمختلف الصوامع والشون، بلغ نحو 90 ألف طن، مُشيرًا إلى انتهاء موسم التويد في أغسطس المقبل وفقا لما حددته وزارة التموين.

سعر إردب القمح 2024

وذكر أنّ سعر إردب القمح اليوم في مصر، ألفين جنيه لأعلى درجة نقاوة والتي تبلغ 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا للإردب متوسط النقاوة بدرجة 23 قيراطا، وأخيرًا 1900 جنيه للإردب بأقل درجة نقاوة والتي تبلغ 22.5 قيراط.

سعر كيلو القمح اليوم

ووفقًا لسعر إردب القمح الرسمي الذي حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنّ سعر كيلو القمح اليوم في مصر سجل نحو 13 جنيهًا و33 قرشًا، إذ يبلغ وزن الإردب نحو 150 كيلوجراما من محصول القمح.