وكيل «زراعة المنوفية»: ارتفاع توريد القمح بالمحافظة إلى 62 ألف طن

أعلن المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، ارتفاع عملية توريد القمح هذا العام إلى 61 ألف و899 طنا خلال الأسابيع الماضية، في 13 من الصوامع والشوّن والهناجر الموزعة بنطاق المحافظة.

أضاف «التركاوي» لـ«الوطن» أنّ إنتاجية القمح هذا العام متميزة وعالية بسبب المناخ المعتدل طوال موسم الزراعة.

حصاد القمح

بحسب تصريحات وكيل الوزارة، بلغت نسبة حصاد الذهب الأصفر في أراضي المحافظة بلغت 70 ألفا و858 فدانا، مشيرًا إلى استمرار عملية الحصاد والدريس في جميع المدن والقرى، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارع.

المساحة المزروعة من القمح

وأوضح أنّ إجمالي المساحة المزروعة من الذهب الأصفر تبلغ 99 ألفا و967 فدانا و20 قيراطا، إذ تعد المنوفية أحد أكثر المحافظات إنتاجًا للقمح على مستوى الجمهورية، نظرًا للتربة الخصبة التي تتمتع بها.