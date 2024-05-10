أسعار القمح اليوم.. الأردب يصل إلى 2000 جنيه

تشهد جميع محافظات الجمهورية استمرار عمليات توريد القمح، والذي بدأ قبل أيام قليلة، إذ يبحث المواطنون عن أسعار القمح اليوم، والذي يختلف على حسب درجة النقاوة، وفق ما حددته مديريات التموين في مختلف المحافظات.

أسعار القمح اليوم في المحافظات

أسعار القمح اليوم في المحافظات لموسم 2024، أعلنتها مديرية التموين بالبحيرة، إذ تكون موحدة في مختلف المحافظات، وجاءت كالآتي:

- درجة نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه

-درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها

-درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه

يشار إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، كما أنها من أعلى المحافظات في زراعة محصول القمح، إذ أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما جرى توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 147 ألفا و18 طنا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290 ألفا و89 فدانا وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

متى بدأت عمليات توريد القمح ؟

الجدير بالذكر أن أعمال توريد محصول القمح 2024 في معظم المحافظات بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، كما تتشكل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

كما أن هناك تشديدات في جميع المحافظات على متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد، للاطمئنان على الكميات التي يجري توريدها من محصول القمح بالصوامع و الشون على مدار اليوم .