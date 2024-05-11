استخراج 1023 شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية 

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام تستعد لاستخراج 1023 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه تم استقبال 940 طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و25 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و58 طلبا من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

استقبال طلبات المواطنين للتقديم على قانون التصالح الجديد

وأشار إلى أنه تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثاً من وزارة التخطيط.