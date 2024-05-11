«التنمية المحلية»: 9 آلاف طلب للتصالح في مخالفات البناء.. والإقبال كبير

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، من خلال تقديم طلبات التصالح واتباع الخطوات المنصوص عليها.

شهادة البيانات

أضاف لـ«الوطن» أنه على المواطن ملء البيانات المطلوبة في شهادة البيانات لمعرفة إذا كانت تلك المخالفة ينطبق عليها التصالح أم لا، ويتم استطلاع رأي جهة الولاية بشأن التقنين وإرفاق الإحداثيات الخاصة بموقع المخالفة بمعرفة الجهة الإدارية وذلك لتسهيل إجراءات التصالح.

بوابة خدمات المحليات

وأوضح أنه وفق وزارة التخطيط تقدم حتى الآن أكثر من 9 آلاف مواطن للتصالح على مخالفات البناء ويتم إتاحة التقديم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يتم التقديم عبر بوابة خدمات المحليات، وتطبيق تصالح على البلاي ستور، وباب التقديم مفتوح على مدار 6 شهور أمام المواطنين، ولضمان جدية التصالح لا يقبل طلب تصالح دون إرفاق المستندات المطلوبة حتى تتمكن اللجان المختصة من سرعة البت في طلب التصالح.