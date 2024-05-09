محافظ الشرقية يوجه برصف عدة شوارع في الزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس حي ثان، بالبدء فورا في أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والضيقة المتفرعة من شارع فاروق ببلاط الإنترلوك، بدءا من نفق عرابي من الاتجاهين، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.

متابعة أعمال النظافة

جاء ذلك جلال جولة محافظ الشرقية المفاجئة بشوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وتوجه محافظ الشرقية لمعاينة موقع العمارتين 6 و7 الكائنتين بمساكن التجنيد بمنطقة النحال بمدينة الزقازيق وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الإزالة حتى سطح الأرض، وكلف رئيس حي أول بسرعة الانتهاء من رفع إحداثيات الموقع ووضع التصور الأمثل لاستغلال جزء من المساحة لإقامة متنزه وتشييد مبنى إداري خدمي يعود بالنفع والفائدة على أهالي المنطقة.

متابعة مشكلة الصرف الصحي

كما تفقد محافظ الشرقية منطقة مساكن الزراعة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعمارات السكنية الكائنة بها، وحل مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لخطوط الصرف الصحي لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية بالنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة والمُقام أمام الديوان العام والتي تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية من مد كابلات الكهرباء وإنشاء الأعمدة الديكورية وتوفير مداخل وخارج ومعابر آمنة «رامب» لذوي الهمم ومظلة للحضور ومكان للسواري وأحواض للزهور لإضفاء مظهر جمالي وحضاري أمام المواطنين والزائرين، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه.