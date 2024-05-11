«شعبة المصدرين»: صندوق النيل للاستثمار يساعد على توطين الصناعة في الدولة

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، إن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» صندوق النيل للاستثمار الصناعي يعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات، وتقليل العجز بالميزان التجاري للدولة.

مبادرة «أبدا» تساهم في تشجيع رجال الأعمال على تزويد الاستثمار في الصناعة

وأشار زكي في بيان صحفي اليوم، إلى أن مبادرة «أبدا» تساهم في تشجيع رجال الأعمال على تزويد الاستثمار في القطاع الصناعي؛ ومن ثم تزيد الطاقة الإنتاجية ويزيد التصدير، لافتا إلى أن ذلك ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.

وأوضح أن زيادة الصادرات والموارد الدولارية يدعم استيراد مصر لمواد أخرى وخاصة المواد الأولية والسلع الأساسية التي ستدخل في عملية الإنتاج، ويقلل الضغوط على احتياج العملات الأجنبية؛ ومن ثم يؤدي إلى تحسين سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أن الصندوق سوف يساعد على توطين الصناعة المحلية إلى حد بعيد خلال المرحلة المقبلة بدعم الصناعات الوطنية ومساعدته على التصدير وصولاً إلى تحقيق الـ100 مليار دولار صادرات مصرية.

صندوق النيل أول استثمار صناعي متخصص في جميع القطاعات

نوه زكي، أن صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر يهدف بشكل أساسي إلى دعم وتعزيز توسع القطاع الصناعي المصري، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل، من خلال الاستثمار في المشاريع الصناعية الواعدة، سيلعب الصندوق دورًا حاسمًا في تعزيز قدرات مصر الصناعية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «أبدا» أطلقت صندوق النيل للاستثمار الصناعي، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.

تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات

ويهدف الصندوق لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، وسيُطْرَح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ 7 سنوات.