حملات موسعة لضبط موزعي المخدرات في محيط الأندية ومراكز الشباب والمقاهي

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك والحدائق العامة والمراسي النيلية على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 56 قضية متنوعة ، بإجمالي 67 متهما، وبحوزتهم المضبوطات التالية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 36.330 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 13.185 كيلوجرام.

كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 8.440 كيلوجرام.

كمية من مخدر القنب «هيدرو» وزنت 2 كيلوجرام.

كمية من المادة الفعالة «حشيش اصطناعي» وزنت كيلوجرام واحد.

10562 قرصا مؤثرا.

2840 قرص «كبتاجونو ترامادول».

تنفيذ 35 حكما قضائيا متنوعا.

كما جرى ضبط مبلغ مالي و2 فرد خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات و65 هاتف محمول و8 سيارات و4 دراجات نارية و18 قطعة سلاح أبيض و6 ميزان حساس.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.