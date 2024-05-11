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القبض على متهمين ببيع أجهزة «ريسيفر» محظورة في بني سويف

كتب:

محمد بركات
12:44 م | السبت 11 مايو 2024
ضبط أجهزة «ريسيفر» محظورة

ضبط أجهزة «ريسيفر» محظورة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، عن قيام شخصين بإدارة محلين في بني سويف لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المحلين وأمكن ضبط المذكورين، وبحوزتهما الأجهزة والمستلزمات التي تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية، وأقرا بأنهما مالكا المحلين وارتكابهما المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات