ضبط صاحب محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في إمبابة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق في محل له إمبابة بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المدير المسئول بالمحل المُشار إليه، وبتفتيش المحل في حضوره عُثر على 23 جهاز ريسيفر مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول بالمحل وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها، بالغشتراك مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.