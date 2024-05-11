محافظ أسوان: توريد 137 ألف طن قمح من النسبة المستهدفة بمعدل 37.5% 

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن من المستهدف بواقع 366 ألف طن وبنسبة 37.5 %.

الجهات المعنية تكثف جهودها للوصول لإنجاز جديد

ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين، أن الجهات المعنية تكثف جهودها لتوريد كميات القمح والوصول لإنجاز جديد، لتحقيق قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بزيادة سعر استلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيها نقاوه 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5 ، مشيراً إلى أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم باستلام الكميات الموردة داخل 7 مواقع بسعة تخزينية تصل إلى 175 ألف طن، فضلاً عن التوريد للصون والشون والبناكر الموجودة بالمحافظات المجاورة.