صحف عبرية: مصر كان لها تأثير في قرار أمريكا بتعليق شحنات الأسلحة لإسرائيل

قالت صحف عبرية، إن احتجاج القاهرة لدى الإدارة الأمريكية على العمليات العكسرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، تسبب في قرار تعليق إرسال شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، الذي أعلنته واشنطن قبل أيام، ما أضر الموقف الإسرائيلي الراغب في مواصلة القتال.

الضغوط المصرية تسببت في قرار أمريكا بتعليق الأسلحة إلى إسرائيل

أفادت صحيفة «جا دي أن حدشوت» العبرية، بأن القاهرة أبدت احتجاجها بوضوح، وهو ما أثر على القرار الأمريكي بتعليق صفقة الأسلحة التي كان من المقرر إرسالها إلى إسرائيل، في وقت طالبت فيه السلطات للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، سائقي شاحنات الإغاثة إخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، ومواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية في المعبر المصري.

«معاريف»: تصعيد في اللهجة الإعلايمة بإلغاء كامب ديفيد

من جانبها، سلطت صحيفة «معاريف»، الضوء على احتجاج المسؤولين المصريين على سلوك إسرائيل لدى مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، الذي زار مصر الأيام السابقة، مؤكدين ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا جدية على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليتها في رفح الفلسطينية، والعودة إلى المفاوضات الجادة.

أشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هناك تصعيدا في اللهجة الإعلامية تطالب بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، الأمر الذي دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى الاتصال بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة وحجم ونطاق هذه المطالبـ، فيما أبلغ المصريون، الأمريكيين، أن ذلك جزءا من الضغوط المصرية على إسرائيل، وأن الاتفاق لن يتأثر بشكل جوهري.