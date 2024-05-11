ناقد فني: «السرب» دراما متكاملة وإهداء لكل شهداء مصر

أكد إلهامي سمير الناقد الفني، أنّ فيلم «السرب» حقق إيرادات 20 مليون جنيه في أسبوع واحد، وهذا يعني أنّ توقيت عرضه «ليس ميتا» كما صرح البعض بأن الفيلم يعرض في فترة بداية الامتحانات وأنه سيفقد شريحة كبيرة من الجمهور، موضحًا أن تحدي توقيت عرضه كان كبيرًا جدًا لكنه الفيلم حقق نجاحا باهرًا وما حدث في دور العرض كان أبلغ رد.

الجمهور يأخذ المعلومة من الأفلام

وأوضح «سمير» خلال لقائه مع الإعلامية هبة ماهر على قناة «دي أم سي»، أنه عند ذهابه لمشاهد الفيلم في دور العرض، اكتشف وجود عدد كبير من الأطفال والأسر بشكل كبير، مؤكدًا أن الآباء والأمهات أصبحوا أكثر إدراكًا بمعركة الوعي، مشددًا على أن هناك شريحة ترى أنّ الذهاب للسينما هو خروجة أو ترفيه فقط وهذا شيء طبيعي، مضيفًا: «الجمهور بقى يأخذ المعلومة من الأفلام والدراما، وهذا سمات العصر الذي نعيشه».

فيلم السرب دراما متكاملة

وشدد على أن السينما أصبحت رافدًا مهمًا من روافد الثقافة في مصر والعالم أجمع، وأصبح لها دورا كبيرا في التنوير والوعي، متابعًا: «وأنا بتفرج على الفيلم طفل سأل عن داعش، والإجابة خلال الفيلم، ما سيجعل المعلومة سريعة التكوين داخله»، مشيرا إلى أنّ فيلم السرب دراما كاملة متكاملة وإهداء لكل شهداء مصر.