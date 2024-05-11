إيرادات فيلم السرب تتجاوز 22 مليون جنيه في السينما خلال 10 أيام

يحافظ فيلم السرب للمخرج أحمد نادر جلال على صدارة شباك التذاكر في أسبوعه الثاني في السينمات، محققا إيرادات تجاوزت الـ 2 مليون جنيه بـ 39 ألف جنيه، عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم السرب في تحقيق إيرادات بلغت 17.7 مليون جنيه في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، بينما حقق على مدار الثلاث أيام الماضية في أسبوعه الثاني بالسينمات إيرادات بلغت 4.6 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن لـ 22 مليونا و442 ألف جنيه.

البرومو الدعائي لـ فيلم السرب

تفاصيل فيلم السرب

يشارك في بطولة فيلم السرب مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية من بينهم الفنان أحمد السقا، محمد ممدوح، نيللي كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمود عبد المغني، ومصطفى فهمي، كما يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف: آسر ياسين، محمد فراج، أحمد حاتم، كريم فهمي، إسلام جمال وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.