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«السرب».. الفن في صف الوطن لمواجهة الظلام (ملف خاص)

كتب:

الوطن
08:16 م | الجمعة 10 مايو 2024
"فيلم السرب"

"فيلم السرب"

 

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحاتها فى الارتقاء بالوعى العام والاشتباك مع القضايا الشائكة. وبعد تقديمها موسماً درامياً استثنائياً فى شهر رمضان الماضى، طرحت «المتحدة» فيلم «السرب» بدور العرض، ويتناول قصة واحدة من بطولات القوات المسلحة، ممزوجة بسرد فنى وإمكانات سينمائية مميزة بتوقيع المخرج أحمد نادر جلال والكاتب عمر عبدالحليم، وحقق الفيلم ردود فعل إيجابية عديدة على المستويين النقدى والجماهيرى، بعد ما حصل على إيرادات قاربت الـ20 مليون جنيه خلال أسبوعه الأول فى دور العرض.

ويعد «السرب» خطوة مهمة نحو إعادة الأفلام الوطنية إلى الساحة السينمائية مرة أخرى، وجذب المشاهدين إليها، خصوصاً من الفئات العمرية الصغيرة، وتعمل «المتحدة» جاهدة على تقديم أعمال وطنية تعزز روح الانتماء وتبرز بطولات القوات المسلحة، وهو ما تحقق فى تجربة «السرب» الثرية سينمائياً، والتى حققت كل أضلاع النجاح من إنفاق ميزانية ضخمة والاستعانة بكوكبة لامعة من النجوم، فضلاً عن مستوى التصوير وجودة النص، ليستحق أن يكون الفيلم عملاً للتاريخ.

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بقلم الوطن