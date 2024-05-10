فيلم «السرب» رفع شعار »كامل العدد« بجميع دور العرض وتصدر الإيرادات

نجاح كبير حققه فيلم «السرب»، بطولة الفنان أحمد السقا، إذ استطاع تحقيق إيرادات جاوزت 10 ملايين جنيه خلال 4 أيام من عرضه، كما لاقى ردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد، بخاصة أن العمل تدور أحداثه فى إطار تشويقى يتناول أحداثاً حقيقية، ويسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية تمثلت فى تنفيذ مهمة خارج الأراضى المصرية وبالتحديد فى ليبيا لضرب معاقل الجماعات الإرهابية.

وتصدَّر فيلم «السرب» إيرادات شباك التذاكر منذ بداية طرحه ضمن موسم أفلام الصيف 2024، وجاء فى المرتبة الأولى متفوقاً على باقى الأفلام المعروضة، وحرص المخرج أحمد نادر جلال على ضم كوكبة من كبار النجوم داخل عمل فنى واحد، وهم: أحمد السقا، وآسر ياسين، ودياب، وهند صبرى، وأحمد حاتم، وقصى خولى، وعمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمى، وكريم فهمى، وشريف منير، ونيللى كريم، ومحمود عبدالمغنى، وإسلام جمال، بالتعاون مع المؤلف عمر عبدالحليم.

«السقا»: كل عناصر العمل مبهرة وشجعتني على الموافقة

ومن جانبه، عبَّر الفنان أحمد السقا عن سعادته بنجاح الفيلم، لا سيما أن العمل جرى تأجيل عرضه أكثر من مرة، مشيراً إلى أن جميع أفراد طاقم العمل بذلوا جهداً جباراً على مدار أشهر طويلة حتى يخرج الفيلم للجمهور بجودة وكفاءة عالية.

شخصية «علي المصري» تتميز بالقدرة على التعامل مع كل الجهات

وعن أسباب موافقته على تجسيد شخصية على المصرى، قال «السقا» فى تصريحات تليفزيونية: «كل عناصر العمل مبهرة وشجعتنى على الموافقة دون تردد، بخاصة أن شخصية على المصرى التى أجسدها فى الفيلم تتميز بالذكاء الشديد والقدرة على التعامل مع كل الجهات». وفيما يتعلق بتصوير مشاهد الانفجارات والمعارك، أوضح «السقا» أنه جرى تصوير المشاهد «لايف» وبشكل حقيقى دون أى إضافات إنتاجية، مشيراً إلى أن «السرب» استغرق منه وقتاً وتحضيراً بشكل كبير وبذل فيه جهداً كبيراً، بخاصة مشهد دفنه فى الرمال الذى استمر لمدة 4 ساعات.

المؤلف: كتابة السيناريو استغرقت شهورا من البحث

من جانبه، أعرب عمر عبدالحليم، مؤلف الفيلم، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية عن العمل، خصوصاً بعد تحقيقه المركز الأول فى الإيرادات، قائلاً: «سعيد بردود الفعل من الجمهور، وكنت حريصاً على الوجود فى السينمات يومياً لمتابعة آرائهم، وكانت كل الحفلات ترفع شعار كامل العدد، وهذا شىء إيجابى لأننا قدمنا سينما مختلفة عن المعتاد، والجمهور استجاب لتلك النوعية وأعجب بها، وهذا دليل على أنه مثقف ولديه وعى كبير».

وأضاف «عبدالحليم» لـ«الوطن»: «كواليس كتابة سيناريو «السرب» استغرقت رحلة بحث ودراسة لأشهر كثيرة، لأنه عمل صعب وصعوبته جاءت من حساسية أطرافه وتعدد الخطوط الدرامية الخاصة بالفيلم، فكل خط درامى كان يحتاج إلى مذاكرة وبحث دقيق، مثل دراسة طبيعة الفكر الإرهابى بشكل مفصل». وأشار المؤلف إلى أن رحلة البحث عن مصادر العمل كانت ممتعة ومليئة بالاستكشافات التى نتج عنها الكثير من الأفكار.

وعن مشاركته بالتمثيل فى الفيلم، أوضح: «المخرج أحمد نادر جلال هو من رشحنى لدور منصور الضابط الليبى، ووقتها بدأت التركيز فى الشخصية وإتقان اللهجة تحت إشراف مصحح لغوى، وسعيد بمشاركتى فى فيلم تاريخى مثل السرب».